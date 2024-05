Watchity é a plataforma de vídeo empresarial mais completa para criação de conteúdo audiovisual e eventos online com aparência profissional, com excelente experiência visual e interativa que ajuda você a se destacar dos demais, maximizar o envolvimento do público e melhorar os resultados de suas estratégias de conteúdo. A vantagem competitiva da Watchity é sua combinação única e abrangente de eventos baseados em dados e recursos de gerenciamento de conteúdo, produção profissional de vídeo ao vivo e sob demanda, distribuição multicanal na web, intranet e mídia social, além de envolvimento e interatividade do público. A Watchity oferece soluções específicas para webinars e eventos interativos, streaming em redes sociais e gravação e edição de vídeos que elevam o nível dos conteúdos e os transformam em experiências memoráveis ​​para despertar mais emoções no público e reforçar o posicionamento da marca. VÍDEO SOCIAL - Produzir conteúdos e eventos para redes sociais: - Simplicidade e rapidez na produção e distribuição de eventos ao vivo e conteúdos audiovisuais. - Vídeo tipo TV adaptado a cada rede social, com gráficos, cenas, transições e muito mais. - Multistream em todas as contas de redes sociais com formatos adaptados e capacidade ilimitada. - Gere clipes da transmissão ao vivo e compartilhe-os facilmente sem esperar que a transmissão termine. WEBINARS E EVENTOS - Crie webinars e eventos interativos e profissionais: - Gestão ponta a ponta de eventos com landing pages, inscrições, automação de e-mail, interação e relatórios. - Vídeo dinâmico semelhante ao de TV com gráficos, cenas, transições e muito mais. - Sala de eventos segura, fácil de usar e interativa com streaming FullHD e controles de visualização. - Incorporar código para integrar a sala de eventos em seu próprio site ou portal e personalizá-la totalmente com sua marca. HUB DE CONTEÚDO - Grave, edite e compartilhe vídeos para seu portal corporativo: - Carregue seus vídeos, adicione tags, classifique-os em coleções, proteja-os e publique-os para seu público. - Grave vídeos com sua webcam e edite-os para adicionar introduções, legendas, música de fundo e muito mais. - Player de vídeo incorporável baseado em navegador, com streaming multibitrate adaptável e controles de visualização avançados. - Análise de vídeo para descobrir e analisar todas as informações sobre o consumo de conteúdo do público. Se você quiser testar o Watchity gratuitamente, solicite uma avaliação gratuita em: https://www.watchity.com/try-for-free/

Site: watchity.com

