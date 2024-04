Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de EventLive no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

EventLive é um aplicativo e plataforma completo de transmissão ao vivo para eventos. Ele permite que os usuários transmitam ao vivo com seus smartphones ou equipamentos profissionais e convidem pessoas para participar de qualquer dispositivo. Funciona em qualquer país. Não há limite de espectadores e o vídeo pode ficar disponível sob demanda por até um ano. O aplicativo possui vários recursos, incluindo a capacidade de pausar e retomar a transmissão, baixar e fazer backup do vídeo e personalizar a página do evento com logotipo, mensagem de boas-vindas e imagem de capa ou vídeo. EventLive tem preços por evento, com descontos disponíveis na compra de vários eventos. Não há assinatura. Oferece uma garantia de devolução do dinheiro e suporte humano real.

Site: eventlive.pro

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com EventLive. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.