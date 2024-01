SP_CE oferece salas digitais onde você pode convidar pessoas, compartilhar conteúdo e colaborar com segurança. Ao mesmo tempo, obtém insights práticos sobre a jornada de seus compradores. Nossos clientes normalmente têm três coisas em comum: 1. Longos ciclos de vendas 2. Vários contatos para fechar um negócio, muitos stakeholders, tanto internos quanto do lado dos compradores, que precisam se alinhar. 3. Muito conteúdo para compartilhar no processo de vendas. SP_CE é normalmente usado para marketing, vendas e sucesso do cliente por empresas B2B. Com a plataforma você pode: – Criar SALAS DIGITAIS entre sua organização e outras – COMPARTILHAR CONTEÚDO com segurança e colaborar com todas as partes interessadas, mantendo a conformidade – Obter INSIGHTS ACCIONÁVEIS para acompanhar e tomar decisões baseadas em dados Na SP_CE você cuida de toda a jornada do comprador em B2B . Configure espaços dedicados para seus produtos ou clientes e acompanhe o processo desde o primeiro ponto de contato até a assinatura do negócio e além. Aproveite recursos como: - Showroom de produtos que mostra a força de sua oferta - Blocos de construção simples de arrastar e soltar para criar facilmente lindos showrooms em grande escala - Painel e notificações de engajamento do cliente - Tarefas compartilhadas entre você e o cliente - Documentos compartilhados de planilhas de produtos e contratos - Reuniões de vídeo interativas com agendas inteligentes - Uma linha do tempo inteligente - Reuniões gravadas, transcritas e analisadas por IA - Mensagens de vídeo - Modelos de processos de vendas que fazem seus representantes de vendas trabalharem rapidamente - Segurança e privacidade de alto nível - CRM, Zoom e Teams integração - Gestão de nível de acesso - Espaços públicos, registrados ou privados

