haeppie é feito para equipes de vendas e sucesso do cliente - Transforme as jornadas do comprador em mais receita e coloque todos os tomadores de decisão na mesma página com o haeppie Sales Spaces. Crie Espaços personalizados e interativos que fecham mais negócios em segundos. Acelere seus ciclos de vendas, desde o contato direto até a integração, centralizando as jornadas do comprador com um link. Perfeitamente integrado ao seu CRM (Hubspot, Pipedrive) torna o trabalho com o haeppie muito rápido e fácil para todos. Compartilhe acompanhamentos pós-demonstração, informações de integração ou negócios com um clique e integre todos os seus materiais existentes a partir das ferramentas que você já usa.

