PersistIQ é uma plataforma de engajamento de vendas que automatiza prospecção, divulgação por e-mail, ligações, tarefas e vendas sociais. Milhares de equipes de vendas usam o PersistIQ para encontrar e-mails de clientes potenciais, enviar e-mails de divulgação personalizados, automatizar acompanhamentos e agendar mais reuniões. A plataforma de divulgação de vendas do PersistIQ inclui: * Sequências de divulgação multicanal: e-mail, chamada, divulgação do Linkedin e tarefas * Prospecção: encontre e-mails verificados para construir suas listas de clientes potenciais * Discador de chamadas: ligue para clientes potenciais dentro do PersistIQ, use números de telefone locais e salve chamadas gravações * Gatilhos de automação: acione campanhas de divulgação com base em aberturas de e-mail, respostas e dados de CRM * Extensão do Gmail: modelos de e-mail, notificações, campanhas e perfis de clientes potenciais dentro do Gmail * Análise: testes A/B, análise de sentimento de resposta e relatórios * Equipe Colaboração: modelos compartilhados, relatórios de equipe e gerenciamento de usuários * Integrações: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce e Zapier Casos de uso: * Vendas externas: encontre e-mails de clientes potenciais e automatize campanhas externas personalizadas em escala * Vendas internas: automatize acompanhamentos com leads recebidos para fechar mais negócios * Recrutamento: entre em contato com possíveis candidatos a empregos

