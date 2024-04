Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Overloop no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Overloop é uma plataforma de engajamento de vendas multicanal. Esmague sua cota de vendas com campanhas ultrapersonalizadas, combinando e-mails frios, automação do LinkedIn e ligações. Cuide de todo o seu pipeline de vendas, acompanhe seu desempenho e, no final, feche mais negócios! Criação de listas e gerenciamento de contatos: - Localizador de e-mail - Extensão do Chrome - Importação do LinkedIn - Importação de CSV - Campos personalizados - Gerenciamento de contatos Saída: - Campanhas multicanais - E-mails frios - Automação do LinkedIn - Chamadas telefônicas - Modelos e variáveis ​​- Tópicos de e-mail - E-mail Acompanhamento da produtividade de vendas: - Negócios e pipelines - Fluxos de trabalho - Gerenciamento de tarefas - Caixa de entrada de conversas - Colaboração - Integrações e sincronização

Categorias :

Site: overloop.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Overloop. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.