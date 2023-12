Bixpand.com é a plataforma de aceleração de vendas para PMEs que mais cresce. Ele foi projetado para ser fácil de usar, pronto para dispositivos móveis e com tudo incluído para pequenas e médias empresas. Bixpand.com é um CRM 100% gratuito com contatos ilimitados junto com as melhores ferramentas de automação de marketing de CRM. Para campanhas de email existem mais de 60 modelos de email pré-construídos, disponíveis gratuitamente, para todos os tipos de produtos e serviços. O rastreamento de campanhas por email e texto e o marketing automatizado por email ajudam a criar as melhores campanhas de marketing por email e campanhas de marketing de texto para empresas. Bixpand.com tem integração com outras empresas de email marketing para entrega e automações de email. Bixpand.com encontra leads na web, reúne leads de campanhas de marketing, fornece um kit de ferramentas moderno para a equipe de vendas converter leads em clientes, melhora a produtividade de suas equipes de vendas, automatiza e rastreia campanhas de marketing, fornece insights, melhora a reputação online de sua empresa e capacita empresas obtenham mais vendas. Bixpand.com possui o kit de ferramentas de vendas para inbound marketing e outbound marketing >> Chamadas comerciais, notas, gerenciador de tarefas, e-mails, textos, assistente de eventos/reuniões, documentos de vendas, gerenciamento de pipeline de negócios, chat ao vivo, feedback do cliente, cronograma de atividades, integrações e muito mais para ganhar mais negócios.

Site: bixpand.ai

