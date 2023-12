O software Salesdash CRM ajuda empresas de logística (corretoras de frete, 3PLs) a desenvolver novos relacionamentos com transportadores. Salesdash ajuda as equipes de vendas em logística a otimizar seus processos de vendas para aumentar as vendas e a receita. Criado para corretores de carga, por um ex-líder de vendas de corretores de carga. O produto é mais adequado para quem adota uma abordagem de venda consultiva, tem uma lista de contatos maior, precisa evitar acompanhamentos perdidos, se esforça para ser orientado aos detalhes, pode ter um ciclo de negócios mais longo que exige vários pontos de contato e mantém um alcance consistente. para ficar na frente dos clientes. Gerenciamento de tarefas, gerenciamento de contatos, gerenciamento de pipeline e relatórios personalizados são os componentes principais do Salesdash. A implementação para personalizar campos, adicionar membros da sua equipe e importar leads de uma planilha pode ser feita em minutos. Interaja com seus leads e clientes potenciais com integrações do Gmail e do Outlook para e-mail e calendário. Envie e-mails para seus contatos do Salesdash, crie modelos de e-mail, rastreie aberturas e envie sequências automatizadas. Acesse facilmente sites de empresas, páginas de empresas no LinkedIn e páginas pessoais do LinkedIn para aqueles que pesquisam antes da divulgação. Salesdash evita acompanhamentos perdidos com nosso sistema de gerenciamento de tarefas que mantém as tarefas de hoje e as tarefas atrasadas à sua frente. Salesdash também sugere tarefas para leads para os quais você esqueceu de definir um acompanhamento e o sistema os classifica com base em indicadores de leads que podem estar mais avançados em seu processo de vendas. O feedback sobre o Salesdash é que o CRM é mais fino e fácil de usar em comparação com outros fornecedores, feito sob medida para corretores de carga.

Site: salesdashcrm.com

