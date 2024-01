Equipes de vendas - simplificando, ALIGNED é uma sala de vendas digital – uma plataforma de colaboração para sua equipe e seus compradores. Ele permite que você orquestre negócios complexos, aumente o envolvimento do comprador e reduza o tempo de obtenção de valor. Como? O Aligned simplifica toda a comunicação, conteúdo, processos e ferramentas do cliente em um espaço de trabalho personalizado do cliente (sim, é verdade). Chega de ficar correndo atrás de e-mails semana após semana - é apenas um link, que leva a uma sala digital, que governa todos eles. Você também obtém acesso a insights nunca antes vistos ao descobrir pontos cegos na jornada do cliente – o que, em última análise, ajuda você a obter mais controle, envolver todas as partes interessadas, melhorar a eficiência e... fechar mais negócios com mais rapidez. Nossa ferramenta é linda, simples de usar e tem teste gratuito, sem cartão de crédito ou período de teste - inscreva-se no Aligned hoje e veja por si mesmo.

Site: alignedup.com

