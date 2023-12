Folloze tem a missão de capacitar equipes de marketing B2B que buscam responder a uma nova geração de compradores B2B, criando a plataforma de experiência do comprador líder do setor. Lideradas por profissionais de marketing de linha de frente, as equipes de receita aproveitam o Folloze para fornecer de forma rápida e fácil experiências envolventes e baseadas em dados que atendem os compradores onde eles estão com as informações de que precisam, todas personalizadas de acordo com a jornada individual do cliente. Fundada em 2013 por dois executivos de marketing que observaram em primeira mão como as compras e vendas B2B estavam mudando, a Folloze atende orgulhosamente algumas das maiores e mais bem-sucedidas marcas B2B da atualidade, incluindo empresas como Cisco, FireEye, Google, Okta e Workday.

folloze.com

