Fácil, trabalhe com você, basicamente o marketing por e-mail do seu melhor amigo. Melhores amigos facilitam os relacionamentos. Eles torcem por você e aparecem quando os tempos estão difíceis. E é isso que Emma faz – com seu e-mail.

Site: myemma.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Emma. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.