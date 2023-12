Rolldog CRM

Rolldog é uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), com as vantagens do Sales Enablement reunidas em um só. Rolldog ajuda as empresas a gerenciar o relacionamento com os clientes, ao mesmo tempo que rastreia e pontua proativamente leads e oportunidades para ajudar a aumentar a receita, aumentar as vendas e a eficácia do marketing. Rolldog também oferece um conjunto de soluções relacionadas a CRM, incluindo um módulo de gerenciamento de leads e oportunidades projetado para ajudar as empresas que já executam um CRM a melhorar drasticamente a maneira como qualificam, gerenciam, pontuam e fecham oportunidades - tudo isso pode ser configurado especificamente para cada um. negócios e suas necessidades. É a capacidade da Rolldog de ajudar a qualificar e gerenciar oportunidades do “lead to close” que realmente nos diferencia.

Site: rolldog.com

