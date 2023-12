O que é Team365CRM? Team365 CRM é uma plataforma integrada de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseada em nuvem que atende às necessidades de empresas e setores de todos os tamanhos e tipos. Mais de 150.000 empresas em todo o mundo usam o Team365 CRM para construir relacionamentos duradouros com os clientes e maximizar a produtividade da equipe. Nosso suporte expandido para telefone, e-mail, chat ao vivo e reuniões presenciais tornam o Team365 CRM o sistema mais integrado do mercado. Assistente de vendas com tecnologia de IA do Team365, a IA fornece interpretações, soluções e previsões avançadas para vendedores. Sua equipe de vendas pode gastar mais tempo vendendo em vez de inserir dados com a ajuda da automação do fluxo de trabalho, pontuação de leads, notificações em tempo real e gamificação integrada. Nossos principais recursos incluem: - Gerenciamento de leads - Automação de fluxo de trabalho - Análise avançada - Gerenciamento de processos - Automação de marketing - Gerenciamento de pipeline Automatize funções rotineiras de vendas, marketing e suporte usando o Team365 CRM, dando a você mais tempo para se concentrar em seus clientes. Crie fluxos de trabalho otimizados que ajudam a reduzir a entrada manual de dados, eliminar redundâncias e acelerar o processo geral. Acelere a produtividade da sua equipe de vendas com previsões precisas de receita potencial e utilize jogos de produtividade para superar suas cotas de vendas. Configure várias moedas, use previsões de IA para priorizar leads e negócios com probabilidade de conversão e rastreie os visitantes do site para converter mais clientes potenciais. Coloque suas equipes de marketing e vendas na mesma página. Gere novos leads, execute campanhas de marketing por e-mail direcionadas e compare os gastos com publicidade com a receita de vendas usando a integração do Google Ads. Sua segurança é nossa principal prioridade. Entendemos que toda organização precisa encontrar o equilíbrio certo entre proteger os dados de seus clientes e dar aos funcionários a liberdade de realizar seu trabalho. Team365 CRM consegue atender a esses dois requisitos.

Site: team365.io

