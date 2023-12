Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Refrens no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Refrens ABC é a maneira mais simples de capturar, gerenciar, rastrear e converter leads em um só lugar. 1. Capture leads automaticamente com captura de leads e formulários de contato do site 2. Gerencie leads em vários pipelines de vendas 3. Atribua leads certos aos executivos de vendas certos e monitore suas atividades 4. Comunique-se com leads por e-mail e WhatsApp 5. Obtenha informações detalhadas sobre o vendedor relatórios e potencial de receita futura 6. Envie cotações, faturas, pedidos de vendas com apenas alguns cliques 7. E mais coisas para simplificar seu fluxo de trabalho de vendas...

