SalezShark é a plataforma de próxima geração que alimenta os esforços de vendas e marketing das empresas. Sua ‘Nuvem de Relacionamento’ o diferencia do concorrido mercado tradicional de CRM que apenas oferece a automação dos processos de vendas operacionalmente, cabendo aos vendedores muito esforço na inserção de dados e alimentação de informações. O Relationship Cloud da SalezShark alimenta uma malha inteligente de rede de relacionamento para tornar as conexões com clientes potenciais mais fáceis e rápidas; conhecer seus traços de personalidade, para que estejam munidos de inteligência de cliente para fazer melhor prospecção e cultivar relacionamento com os clientes. SalezShark cria um fator atraente para os vendedores e dá-lhes um motivo para amar a plataforma de CRM.

Site: salezshark.com

