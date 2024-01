A solução de capacitação de vendas desenvolvida especificamente pela SalesHood reproduz os melhores desempenhos em escala, acelerando avanços na produtividade de vendas em termos de prontidão, eficácia e execução. Mantenha suas equipes de receita sincronizadas com treinamento interativo e integração. Replique jogadas de vendas vencedoras com conteúdo selecionado. Feche consistentemente mais negócios com capacitação do comprador SalesHood decifrou o código para construir equipes de alto desempenho, fornecendo software de capacitação de vendas, conteúdo de treinamento de vendas e serviços de consultoria juntos para resolver rapidamente problemas de receita. Empresas como Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet e Planview usam SalesHood para obter resultados rápidos de receita. SalesHood é muito mais do que apenas uma plataforma de capacitação de vendas. Entendemos como é difícil executar programas de capacitação que impactem positivamente as métricas de receita e KPIs. Com o SalesHood, você não precisa descobrir e reinventar a roda. Nosso software é equipado com orientações automatizadas e modelos que abrangem todo o ciclo de vida da capacitação. Também oferecemos conteúdo de treinamento de vendas integrado para que você possa obter valor em dias e semanas, não em meses e anos. Nossa biblioteca de treinamento de vendas é atualizada regularmente e será seu recurso ideal para treinamento de vendas.

