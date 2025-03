Copper

prosperworks.com

O cobre é a única ferramenta de gerenciamento de clientes e projetos que é recomendada para o aplicativo Google Workspace. Conecte -se com leads, ganhe ofertas, entregue projetos e crie clientes recorrentes. Tudo em uma ferramenta fácil de usar. Junte-se a mais de 30.000 empresas de serviços na construção de relacionamentos mais valiosos e duradouros. Colete leads com formulários de contato do site ou digitalize cartões de visita do nosso aplicativo móvel. Lidera o fluxo sem esforço para o seu pipeline de vendas. Sinalizadores e relatórios do pipeline ajudam a manter as coisas em movimento. Faça a transição de novos clientes para seus pipelines de entrega de integração ou projeto com um clique. Gerencie as próximas etapas e tarefas diretamente no seu pipeline sem precisar clicar em projetos. A integração do Copper com o Google funciona perfeitamente com seu gmail, calendário e unidade, você nunca precisa alternar as guias para adicionar leads, rastrear conversas por e -mail, encontrar arquivos e gerenciar tarefas em seu processo de marketing e vendas. Conversando com uma nova pessoa? Adicione novos contatos diretamente do Gmail através de nossa extensão Chrome. Passe o mouse sobre qualquer contato de cobre para detalhes ricos e contextualizados de comunicação e atividade. Apertei seus lembretes e tarefas do CRM ao lado da caixa de entrada do Gmail. Acelere suas respostas por e -mail com modelos de e -mail, automações e campos de mesclagem. Adicione novos leads e atualize os antigos com base em suas interações por e -mail, contatos do Google e sugestões de cobre. A entrada manual de dados é uma coisa do passado. Seu calendário do Google também recebe uma reforma. Você pode procurar detalhes do evento, interações com clientes e materiais diretamente do Google Calendar sem quebrar seu fluxo de trabalho. Pare de procurar arquivos, eles estão exatamente onde você precisa deles. Arquivos e Google Docs sincronizam com seus registros de contato de cobre automaticamente. Apresente os arquivos de clientes rapidamente em toda a empresa e registros de negócios e anexe facilmente arquivos sugeridos no Gmail com base na sua atividade de e -mail. Exportar quaisquer dados do cobre diretamente para as folhas do Google por meio do construtor de relatórios personalizados ou conecte -se ao Looker Studio para visualizar dados de cobre por muito tempo outras fontes de dados.