Software CRM - Aplicativos mais populares - Portugal

Cratio CRM Software é um software de CRM móvel e em nuvem que permite às organizações gerenciar todo o processo de vendas com eficiência a partir de uma única plataforma. Cratio CRM é simples de usar, acessível e personalizável. O software possui todos os recursos necessários para uma automação completa de vendas. Características do produto: ** Sistema de gerenciamento de leads -> Capturar leads automaticamente -> Distribuir leads para a equipe de vendas -> Enviar e-mail e SMS personalizados para clientes -> Identifique e concentre-se em leads interessantes/vencedores -> Personalize a tela de leads para se adequar ao seu negócio -> Monitore o status do lead com cronograma e atividades do usuário ** Gerenciamento de atividades de vendas -> Planejar, atribuir, acompanhar revisão - chamadas, tarefas e visitas -> Enviar lembretes por e-mail/SMS para a equipe de vendas no prazo devido -> Envie e-mail/SMS para clientes com um clique -> Obtenha relatórios diários de atividades e vendas por e-mail -> Revise atividades perdidas, atrasadas ou escaladas -> Acompanhe relatórios diários, semanais e mensais de produtividade da equipe ** Software CRM Móvel -> Plano de atividades diárias no celular -> Atualizações de visita com um clique -> Ligue, envie e-mail para clientes diretamente do aplicativo -> Endereço do cliente com mapas -> Atualizações de atividades baseadas em localização GPS -> CRM móvel funciona em Android e IOS ** Comunicações com o cliente -> Alertas automáticos por SMS e e-mail -> Email e SMS em massa com modelos -> Integração de telefonia em nuvem -> Clique para ligar para o serviço -> Gravações de chamadas em formato de áudio -> E-mail, SMS e voz integrados 5 razões para escolher o Cratio CRM: * Acessível. Economize pelo menos 50% do custo de CRM. * Simples de usar, mas com todos os recursos de CRM necessários * Solução em nuvem segura, escalável e de classe mundial * Melhor suporte e equipe dedicada de sucesso do cliente * Completamente personalizável para se adequar ao seu negócio Sobre a empresa: Cratio Software é uma empresa de desenvolvimento de produtos de software com sede em Chennai, Índia. A empresa é especializada em fornecer software de CRM de vendas móveis específico de domínio com menos tempo e custo. A equipe fundadora é formada por pessoas com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software e produtos.