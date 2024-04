Ajudamos empresas de vários setores a superar o desafio de adquirir dados de alta qualidade para treinar seus modelos de IA de visão. Nossa solução gera dados sintéticos que permitem aos clientes criar facilmente diversos conjuntos de dados em escala. Ao aproveitar o SyntheticAIdata Enterprise, os clientes podem obter muitos benefícios, incluindo redução significativa de custos, privacidade e conformidade regulatória, além de lançar seus produtos de IA no mercado com mais rapidez. No mercado competitivo de hoje, a precisão dos modelos de IA desempenha um papel crucial. O aproveitamento de dados sintéticos pode aumentar a precisão desses modelos, tornando-os um fator crucial a ser considerado para as empresas que desejam permanecer à frente da concorrência. Os dados sintéticos são uma das técnicas mais promissoras em ascensão no aprendizado profundo moderno, especialmente na visão computacional. sintéticoAIdata é suportado pela Microsoft for Startups e faz parte do programa NVIDIA Inception.

