A plataforma operacional de BI da Ikigai transforma a maneira como as empresas tomam decisões táticas. UI/UX fácil de usar para negócios permite que qualquer pessoa infunda e prepare dados e execute análises robustas baseadas em IA para atingir seus objetivos de negócios. O DeepMatch reúne até mesmo os conjuntos de dados mais díspares em minutos, sem qualquer pré-processamento de dados. Esta tecnologia patenteada melhora com o tempo e aprende com os humanos. A tecnologia proprietária DeepCasting gera previsões com base em dados de apenas algumas semanas, também com maior precisão do que qualquer outro método. Em vez de comparar um punhado de cenários hipotéticos, a análise DeepPlan proprietária da Ikigai avalia até 10 ^ 19 opções e identifica as mais ideais para quaisquer parâmetros específicos. Construído com base em pesquisas de ponta do MIT sobre IA e aprendizado de máquina, o Ikigai está em uma posição única para ajudar as equipes operacionais a melhorar a velocidade e a precisão de suas decisões sob incerteza e mudanças constantes, aumentando, em última análise, o ROI de seus negócios, ao mesmo tempo em que utiliza as mais recentes técnicas de ciência de dados. acessível a qualquer profissional de dados. Saiba mais https://www.ikigailabs.io

