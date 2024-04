Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de MOSTLY AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

MOSTLY AI é líder pioneira na criação de dados sintéticos estruturados. Ele permite que qualquer pessoa gere dados sintéticos de alta qualidade, semelhantes aos de produção, para IA e testes mais inteligentes. As equipes de dados sintéticos em empresas da Fortune 100 e outras podem originar, alterar e compartilhar conjuntos de dados de maneiras que superem os desafios éticos do uso de dados reais, anônimos ou fictícios. Os dados sintéticos gerados por IA são privados, proporcionam uma redução no tempo de obtenção dos dados e colocam mais modelos de aprendizado de máquina em produção.

