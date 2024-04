Na K2view, acreditamos que todas as empresas devem ser capazes de utilizar os seus dados para se tornarem tão disruptivas e ágeis como as melhores empresas do seu setor. Nossa plataforma de produtos de dados fornece uma visão confiável, holística e em tempo real de qualquer coisa importante para o negócio – sejam clientes, fornecedores, funcionários, pedidos, empréstimos ou pacientes. Esta plataforma alimenta muitos casos de uso, incluindo Customer 360, gerenciamento de dados de teste, privacidade de dados, migração para nuvem, modernização de aplicativos legados e muito mais – para fornecer resultados de negócios em menos da metade do tempo e pela metade do custo de qualquer outra alternativa . A plataforma de produtos de dados K2view é implantada em semanas, é dimensionada linearmente e se adapta às mudanças em tempo real. Ele oferece suporte a arquiteturas de dados modernas – malha de dados, malha de dados e hub de dados – em ambientes de nuvem, locais ou híbridos. As empresas com maior uso de dados e voltadas para o futuro contam com a plataforma de produtos de dados K2view, incluindo AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life e Vodafone.

Site: k2view.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com K2View. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.