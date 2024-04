Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tonic.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Tonic.ai democratiza o acesso aos dados para todos os consumidores de dados técnicos, eliminando compensações entre privacidade e disponibilidade de dados. As soluções da Tonic sintetizam versões seguras e de alta fidelidade de dados de produção, desprovidos de informações confidenciais e PII. Centenas de clientes de todos os setores dependem da Tonic.ai para criar software baseado em dados e ajustar modelos de treinamento de ML. Eles obtêm todo o valor dos dados de produção sem precisar copiar dados confidenciais em toda a organização, desbloqueando ativos de dados estratégicos para uso em todas as funções, desde engenharia até operações de negócios e até mesmo equipes de vendas para demonstrações. Com dados de alta qualidade, as equipes criam menos defeitos e entregam com mais rapidez, ao mesmo tempo em que mantêm uma forte postura de segurança

Site: tonic.ai

