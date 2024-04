Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Securiti no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Securiti é pioneira no Data Command Center, uma plataforma centralizada que permite o uso seguro de dados e GenAI. Ele fornece inteligência de dados unificada, controles e orquestração em ambientes multicloud híbridos. Grandes empresas globais confiam no Data Command Center da Securiti para segurança, privacidade, governança e conformidade de dados. A Securiti foi reconhecida com vários prêmios da indústria e de analistas, incluindo "Most Innovative Startup" pela RSA, "Top 25 Machine Learning Startups" pela Forbes, "Most Innovative AI Companies" pela CB Insights, "Cool Vendor in Data Security" pela Gartner, e "Líder da onda de gerenciamento de privacidade" da Forrester.

Site: securiti.ai

