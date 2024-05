Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Coveo no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Coveo é uma empresa de software como serviço (SaaS) empresarial com sede na cidade de Quebec que oferece uma plataforma baseada em nuvem para tornar as experiências digitais mais inteligentes e fornece software específico construído nessa plataforma. O Coveo Relevance Cloud™ utiliza tecnologias de pesquisa, análise e aprendizado de máquina para unificar conteúdos e dados díspares e automatizar a entrega de informações relevantes e personalizadas. A Coveo fornece soluções para comércio eletrônico, atendimento ao cliente e proficiência da força de trabalho. A empresa é reconhecida como líder no Quadrante Mágico do Gartner para Insight Engines, líder em The Forrester Wave™: Pesquisa Cognitiva e forte desempenho em The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Site: coveo.com

