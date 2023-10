Wave é uma empresa que fornece serviços financeiros e software para pequenas empresas. A Wave está sediada no bairro de Leslieville, em Toronto, Canadá. O primeiro produto da empresa foi um software de contabilidade on-line gratuito projetado para empresas com 1 a 9 funcionários, seguido por software de faturamento, finanças pessoais e digitalização de recibos (OCR). Em 2012, a Wave começou a se ramificar em serviços financeiros, inicialmente com Payments by Wave (processamento de cartão de crédito) e Payroll by Wave, seguido por Lending by Wave em fevereiro de 2017, que já foi descontinuado.

Site: my.waveapps.com

