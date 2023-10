Amplitude é uma plataforma de análise de produtos que ajuda as empresas a rastrear visitantes com a ajuda de análises colaborativas. A plataforma utiliza relatórios comportamentais para entender as interações dos usuários com os produtos e fornece insights para acelerar o trabalho em tempo real.

Site: amplitude.com

