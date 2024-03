Blitzllama é uma plataforma de insights do usuário que ajuda as equipes de produto a criar produtos melhores. Blitzllama tem três ofertas de produtos: * As pesquisas no produto permitem que você atinja usuários específicos e capture seus insights em tempo real diretamente no seu produto. As pesquisas no produto são uma ótima maneira de otimizar continuamente as jornadas do usuário, validar ideias de produtos com informações do usuário e descobrir as causas da rotatividade de clientes. * A análise de IA não apenas categoriza as respostas em tópicos e sentimentos, mas também realiza análises de perguntas cruzadas e de correlação para fornecer insights de pesquisas. Todos os dados de feedback são salvos em um único repositório, o que é ótimo para pesquisar e analisar feedback histórico. * Os testes de conceito permitem que você faça perguntas enquanto os usuários interagem com novos protótipos ou maquetes para coletar insights cruciais de pré-descoberta.

Site: blitzllama.com

