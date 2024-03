Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Hubble no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Hubble é um software unificado de pesquisa de usuários para que as equipes de produto coletem continuamente feedback dos usuários. O Hubble oferece um conjunto de ferramentas, incluindo pesquisas contextuais no produto, testes de usabilidade, testes de protótipos e segmentação de usuários para coletar insights dos clientes em todos os estágios do desenvolvimento do produto.

Categorias :

Site: hubble.team

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Hubble. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.