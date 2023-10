Hotjar é uma empresa de análise comportamental que analisa o uso de sites, fornecendo feedback por meio de ferramentas como mapas de calor, gravações de sessões e pesquisas. Ele funciona com ferramentas de análise da web, como o Google Analytics, para oferecer uma visão de como as pessoas estão navegando nos sites e como a experiência do cliente pode ser melhorada. Fundado em 2014, o Hotjar é executado de forma totalmente remota por mais de 100 membros da equipe em 20 países e é usado em mais de 500.000 sites em todo o mundo.

Site: insights.hotjar.com

