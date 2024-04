Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Arthur no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Arthur é a empresa de desempenho de IA. Ajudamos cientistas de dados, proprietários de produtos e líderes empresariais a acelerar operações tabulares, de PNL e de modelos de visão computacional para otimizar a precisão, a explicabilidade e a justiça. * Precisão: acompanhe o desempenho do modelo para detectar e reagir ao desvio de dados e melhorar a precisão do modelo para obter melhores resultados de negócios. * Explicabilidade: crie confiança, garanta a conformidade e gere resultados de ML mais acionáveis ​​com as APIs de explicabilidade e transparência da Arthur * Justiça: monitore proativamente o preconceito, acompanhe os resultados do modelo em relação às métricas de preconceito personalizadas e melhore a justiça de seus modelos. * A abordagem de Arthur para desenvolvimento de produtos baseada em pesquisas impulsiona recursos exclusivos em visão computacional, PNL, mitigação de preconceitos e outras áreas críticas.

Site: arthur.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Arthur. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.