Shindig é uma plataforma de eventos virtuais para eventos de chat de vídeo online. Sua tecnologia exclusiva oferece a dinâmica de um evento presencial em escala de Internet. O Shindig permite que os anfitriões realizem uma videoconferência, palestra, seminário, entrevista ou evento de mídia para um público online de milhares de pessoas. Os anfitriões podem compartilhar o palco para interações cara a cara com o público antes de toda a reunião ou fazer uma barra lateral com os participantes em particular. Ao contrário de outras tecnologias de videoconferência ou reunião de webinar, os próprios membros do público também podem interagir, conversar e socializar uns com os outros em seus próprios chats de vídeo privados iniciados por eles mesmos, tão naturalmente quanto fariam em eventos presenciais.

Site: shindig.com

