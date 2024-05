TelebuJoin é uma plataforma de reuniões on-line na nuvem que ajuda você a conectar, discutir e construir relacionamentos de qualquer lugar, em qualquer lugar. O Join oferece a capacidade de realizar videoconferências, hospedar webinars e transmitir eventos. Recursos de videoconferência Clique para ingressar Não são necessários downloads para o anfitrião ou participantes. Basta clicar no link para participar. Webinars interativos Conecte-se com uma grande multidão usando webinars e interaja com os participantes. Compartilhamento de tela Colabore em novas ideias com opções fáceis de compartilhamento de tela. Bate-papo em equipe Converse com suas equipes instantaneamente. Ative o compartilhamento e arquivamento de arquivos para participantes responsivos móveis na chamada enquanto estiver em trânsito. Controles avançados de chamadas Grave chamadas, bloqueie salas, silencie membros, baixe transcrições de bate-papo e mais recursos para webinars Clique para participar Não são necessários downloads para organizadores ou participantes. Basta clicar no link para participar. Compartilhamento de tela Colabore em novas ideias com opções fáceis de compartilhamento de tela Bate-papo em equipe Converse com suas equipes instantaneamente. Ative o compartilhamento e arquivamento de arquivos para participantes responsivos móveis na chamada enquanto estiver em trânsito. Controles avançados de chamadas Grave chamadas, bloqueie salas, silencie membros, baixe transcrições de bate-papo e muito mais Levante a mão Interaja com os participantes do webinar usando o recurso de levantar a mão

Site: join.telebu.com

