Samesurf é uma plataforma patenteada de colaboração em tempo real que permite que várias pessoas interajam com as mesmas experiências online em tempo real a partir de qualquer dispositivo ou navegador, sem instalações ou codificação. Amplamente considerado o inventor da co-navegação moderna, o Samesurf também permite que os participantes (1) carreguem e compartilhem documentos e vídeos instantaneamente (2) falem ou conversem por vídeo via VOIP e linhas telefônicas (3) editem campos de entrada confidenciais ou outros elementos da tela ( 4) Compartilhe conteúdo off-line (5) Obtenha análises aprofundadas (6) Grave sessões O Samesurf oferece suporte a um conjunto diversificado de casos de uso que incluem vendas, suporte, treinamento, telemedicina e reuniões virtuais. Mostrar menos Amplamente considerado o inventor da co-navegação moderna, o Samesurf também permite que os participantes (1) carreguem e compartilhem instantaneamente documentos e vídeos (2) falem ou conversem por vídeo via VOIP e linhas telefônicas (3) editem campos de entrada confidenciais ou outras telas elementos (4) Compartilhe conteúdo off-line (5) Obtenha análises aprofundadas (6) Grave sessões O Samesurf oferece suporte a um conjunto diversificado de casos de uso que incluem vendas, suporte, treinamento, telemedicina e reuniões virtuais.

Site: samesurf.com

