Serviceform – O único software que sua empresa precisa para Vendas, Suporte e Marketing Recebe visitantes do site, mas não os converte em clientes? Vamos mudar isso! Serviceform ajuda empresas em todo o mundo a converter visitantes do site em receita. Isso é feito combinando ferramentas de geração de leads, análises para identificar o comportamento dos visitantes do site e um CRM para fornecer uma solução única para conversão do site e gerenciamento de clientes. Nossa visão é ser uma empresa líder global focada em ultrapassar os limites da geração e comunicação de leads online. Queremos ser o único software que sua empresa precisa para Vendas, Suporte e Marketing. Serviceform é uma empresa SaaS com sede na Finlândia. Estamos comprometidos em desenvolver as melhores ferramentas de geração de leads e ferramentas de análise possíveis. Queremos permitir que os proprietários de empresas tomem decisões informadas e expandam seus negócios de maneira previsível. Sobre nossa tecnologia, fornecemos uma plataforma de software completa que ajuda as empresas a simplificar seus processos de vendas, marketing e suporte ao cliente. • As únicas 6 ferramentas de conversão de sites que você precisa: Chatbot, chat ao vivo, formulário dinâmico, página inicial de conversação, chatbot de engajamento, pop-up e barra flutuante. • Ferramentas de gerenciamento: Flex xRM, agendador Ourly Meeting, análise de sites e banner de cookies. • Ferramentas de comunicação: Caixa de entrada social, criador de campanhas por e-mail e SMS.

