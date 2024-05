Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Uma solução robusta de webinar e videoconferência. Suportando até 10.000 participantes com um tempo de atividade líder de mercado de 99,98%. Não é necessária instalação com acesso a partir de qualquer dispositivo ou navegador (suporta 16 idiomas). Encontre todos os seus recursos favoritos, incluindo perguntas e respostas, chat ao vivo, compartilhamento de tela, gravação na nuvem, questionários, quadro branco e muito mais. MyOwnConference oferece uma conta gratuita com até 20 participantes e uso vitalício.

Site: myownconference.com

