A ezTalks é especializada em fornecer soluções confiáveis ​​de webconferência e videoconferência. Ele oferece software na nuvem e no local com recursos poderosos, como bate-papo com vídeo/áudio HD, mensagens instantâneas, compartilhamento de tela, gravação e quadro branco, etc. experiência de encontro. ezTalks visa tornar suas reuniões mais fáceis e colaborativas.

Site: eztalks.com

