StartMeeting® oferece serviços ilimitados de áudio e videoconferência para o espaço empresarial. Por sermos uma operadora e uma rede de conferências, somos capazes de revolucionar o mercado com preços verdadeiramente transformadores. Oferecemos um pacote de preços de US$ 12,95/mês/host líder do setor para empresas de pequeno e médio porte, e também temos um pacote verdadeiramente revolucionário de US$ 6.000/mês para clientes de grandes empresas. O pacote de US$ 6.000/mês permite que empresas de qualquer tamanho tenham um número ilimitado de hosts, tudo por uma taxa mensal fixa. Com preços por host e por hosts ilimitados, você obterá uma ferramenta de colaboração fácil de usar que fornecerá a você e suas equipes conferências de áudio e vídeo com qualidade HD ilimitadas e compartilhamento de tela. Cada conta também inclui: • Conferência de áudio e vídeo HD para até 1.000 participantes • Compartilhamento de tela e desenho • Gravação e reprodução de reuniões • 10 GB de armazenamento • Música de espera e saudações personalizadas • Mural de reuniões personalizado • Números de discagem no país para 65 países… e contando Com o StartMeeting® você está ganhando acesso a uma das maiores empresas em conferências. Desde 2001, a nossa rede já realizou mais de dois mil milhões de teleconferências em todo o mundo, o que nos torna a segunda maior rede de conferências do mundo. Esse tamanho e escala são o que nos permite oferecer os preços que oferecemos e também o que nos ajudou a construir um aplicativo de nível empresarial tão simplificado. Para obter mais informações, visite www.startmeeting.com ou ligue para (844) 800-4000.

Site: startmeeting.com

