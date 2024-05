Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Mitel MiCollab no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Mitel MiCollab é uma plataforma de colaboração empresarial que potencializa as comunicações de forma segura e rápida sempre que você precisar, onde quer que esteja. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS - Tudo o que você precisa em um só lugar – aplicativo único para voz, vídeo, mensagens, presença, conferência, mobilidade e colaboração em equipe - Vários dispositivos, experiência única – experiência de comunicação consistente em todos os seus dispositivos - Maior produtividade empresarial – com recursos unificados serviço, gaste menos tempo tentando se conectar e mais tempo envolvido em comunicações produtivas - Aproveite o poder das equipes - Acompanhe os projetos, mantenha-se conectado com colegas e aumente o compartilhamento de conhecimento e ideias entre silos de negócios - Implantações simples: códigos QR de implantação para simplificar o processo RECURSOS - Comunicações unificadas e colaboração em equipe - Disponível para PC, Mac, Web e dispositivos móveis - Design mobile-first - Chamadas de voz e vídeo em tempo real - Audioconferência com compartilhamento na web - Alcance de um número - Toque simultâneo / Geminação móvel - Espaços de trabalho colaborativos - Bate-papo individual e em grupo - Anotação de arquivos - Softphone WebRTC - Integração com Outlook® e calendário - Compartilhamento de arquivos e tela - Múltiplas camadas de segurança - Suporte multirregional/idioma

Site: mitel.com

