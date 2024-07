Knowmax é uma solução completa de gerenciamento de conhecimento baseada em IA, desenvolvida por especialistas em CX para ajudá-lo a oferecer uma experiência de primeira classe ao cliente em todos os pontos de contato. Temos trabalhado com empresas Fortune 500, permitindo-lhes proporcionar satisfação ao cliente através da gestão estratégica do conhecimento. Nossos módulos de KM, como artigos da base de conhecimento e perguntas frequentes, guias visuais de instruções e árvores de decisão cognitivas, são desenvolvidos especificamente para disponibilizar conhecimento contextual e acionável para seus campeões de suporte e clientes com o mínimo de esforço. Com nossos recursos de criação de conteúdo DIY sem código, você não precisa de nenhum conhecimento técnico para criar conteúdo. Nossas integrações nativas com CRM e tecnologia de contact center permitem que os usuários acessem informações relevantes onde quer que estejam, sem precisar alternar entre várias telas. Nascidos de um contact center, entendemos os inúmeros obstáculos que as empresas focadas no cliente enfrentam e acreditamos que o conhecimento certo no momento certo faz a diferença na formação das experiências dos clientes. Nossa plataforma de GC de última geração foi construída com esse entendimento para permitir que você supere as expectativas em constante evolução de seus clientes, fazendo com que seu conhecimento trabalhe para você.

