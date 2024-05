Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

DubWiz é um serviço de tradução e dublagem de vídeo inteiramente baseado em modernas tecnologias de IA. Ele permite que você duble e localize facilmente o vídeo do produto da sua empresa em japonês para o mercado local, por exemplo, para o alemão. Ou traduza uma receita de prato vibrante do árabe para o francês no YouTube. Tudo que você precisa é de um navegador e acesso à internet. DubWiz se destaca dos concorrentes ao integrar vários serviços em um serviço conveniente. Atualmente suporta 142 idiomas e dialetos regionais (você pode traduzir de qualquer para qualquer) e 785 vozes neurais.

Site: dubwiz.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DubWiz. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.