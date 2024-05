Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Article.Audio no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Article.Audio é uma ferramenta alimentada por IA que converte conteúdo escrito em versões de áudio de alta qualidade, permitindo aos usuários ouvir artigos em vez de lê-los. A ferramenta aproveita a tecnologia Thundercontent para produzir dublagens humanas com som natural, com curadoria em mais de 140 idiomas, tornando-a uma ótima ferramenta para criadores de conteúdo e usuários. Article.Audio oferece aos usuários a capacidade de marcar e organizar áudio, permitindo fácil compartilhamento e distribuição de links de áudio com amigos ou incorporação em diversas plataformas digitais. A ferramenta possui uma interface amigável, ferramentas de edição de áudio e oferece chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte por e-mail. Com integração perfeita em várias plataformas digitais e opções de preços flexíveis, o Article.Audio ajuda as empresas a alcançar um público mais amplo, aprimorar a experiência auditiva dos leitores e melhorar o envolvimento, ao mesmo tempo que aumenta a acessibilidade para todos.

Site: article.audio

