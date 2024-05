Adauris é uma empresa de IA de áudio que oferece produção de áudio generativa ponta a ponta para algumas das maiores empresas de mídia digital do mundo, incluindo Dezeen e The Stanford Daily. Todos os dias, dezenas de marcas reconhecidas globalmente usam a plataforma da Adauris para redirecionar conteúdo escrito e expandir sua distribuição. Alguns de seus recursos de destaque incluem: * Narrações de alta qualidade: aproveitando a IA, a Ad Auris produz versões de artigos em áudio claras e com som natural. * Diversas opções de voz: escolha entre uma variedade de vozes premium de acordo com sua preferência. * Suporte multilíngue: Atendendo a um público global, o Ad Auris oferece suporte a vários idiomas. * Reprodução personalizável: ajuste a velocidade e o tom da narração ao seu gosto. * Integração com plataformas populares: Distribua seu conteúdo de áudio em plataformas como Spotify e Apple Podcasts. * Painel analítico: acompanhe o desempenho e o envolvimento do seu conteúdo de áudio. * Integrações CMS: Integre-se perfeitamente ao seu sistema de gerenciamento de conteúdo. * Acessibilidade: Tornar o conteúdo mais acessível para pessoas com deficiência visual ou dificuldades de leitura.

Site: adauris.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Adauris. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.