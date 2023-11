Yummy Taco to gra symulacyjna, w której przygotowujesz pyszne dania. Masz ochotę na meksykańskie danie? Jeśli interesują Cię burrito, tacos, quesadillas i nie tylko, grasz we właściwą grę! Wejdź do kuchni i zacznij przygotowywać tortille. Użyjesz mąki, oleju, sody oczyszczonej, soli i wody. Następnie zagnieć ciasto i uformuj piękne okrągłe kształty. Po podgrzaniu tortilli należy zgrillować białko, dodać kilka warzyw i trochę przypraw. Postępuj zgodnie z instrukcjami w grze, aby przygotować składniki we właściwy sposób, aby Twoi goście mieli najlepszy wieczór w swoim życiu. Czy jesteś gotowy na pikantną kolację tego wieczoru? Nie zapomnij udostępnić Yummy Taco swoim znajomym i zobaczyć, jakie posiłki serwują! Kliknij lub dotknij obiektu, aby go podnieść, użyj go. Gdy w grze pojawiają się kształty strzałek, podążaj za tym samym kształtem kursorem lub palcem, aby go powtórzyć. Yummy Taco zostało stworzone przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w South Surabaya w Indonezji. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Śmieszne Obóz Gotowania, Śmieszne Dzień Kempingu, Śmieszne Podróżowanie Lotniskiem, Śmieszne Chirurgia Gardła 2, Pyszne Lody Waflowe, Lekcja gotowania Koreańskiego, Śmieszne strzyżenie zwierzaka, Śmieszne przebieranie szczeniąt, Śmieszne przebieranie kotka, Śmieszne operacje nosa i Hipster vs Rockers. Możesz grać w Yummy Taco za darmo na Poki. W Yummy Taco możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

