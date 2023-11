Summer Fashion Makeover to gra symulacyjna, w której pomagasz jednemu ze znajomych przygotować się na pełen wrażeń dzień na plaży. Pomóż jej się przygotować, pomagając w sprzątaniu za pomocą peelingów do twarzy i produktów kosmetycznych, a następnie wybieraj spośród szerokiej kolekcji eyelinerów, cieni do powiek, podkładów, szminek i nie tylko! Spraw, aby Twoja przyjaciółka wyglądała stylowo podczas jej wyjątkowego dnia na plaży. Gdy Twój przyjaciel będzie już gotowy, pokaż światu, jaką jesteś świetną stylistką! Kliknij lub dotknij stroju lub dodatku, aby go założyć. Musisz wybrać przedmioty pokazane ci wcześniej w grze. Jeśli nie pamiętasz, które z nich są poprawne, poproś o podpowiedź. Summer Fashion Makeover została stworzona przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w South Surabaya w Indonezji. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: TicToc Summer Fashion, TicToc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Zabawna fryzura zwierzaka, zabawna stylizacja szczeniaka, zabawna stylizacja kotka, zabawna operacja nosa i hipster kontra rockerzy. Możesz grać w Summer Fashion Makeover za darmo na Poki. W Summer Fashion Makeover możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

