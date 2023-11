Funny Puppy Care to gra symulacyjna, w której pielęgnujesz swoich psich przyjaciół i zapewniasz im specjalne traktowanie, na jakie zasługują. W tej uroczej grze o metamorfozie znajdziesz bezdomnego pieska w koszu na śmieci. Wyczyść brudną sierść szczenięcia przed ciepłą kąpielą. Wyszoruj jego futro, a następnie wysusz. Gdy nasz psi przyjaciel będzie już świeżo wyczyszczony, możesz ubrać go w najróżniejsze stylowe stroje i dodatki. Podawaj dalej rękę najlepszemu przyjacielowi człowieka i poznaj po drodze wielu uroczych przyjaciół! Kliknij lub dotknij przedmiotu, aby go podnieść, i przeciągnij go nad obszar, na którym chcesz go użyć. Funny Puppy Care został stworzony przez Go Panda Games , niezależne studio deweloperskie z siedzibą w południowej Surabaya w Indonezji. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery i Hipster vs Rockers. W Funny Puppy Care możesz grać za darmo na Poki. W Funny Puppy Care możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

