TicToc KPop Fashion to gra symulacyjna, w której pomagasz jednemu ze swoich znajomych stać się gwiazdą na znanej platformie mediów społecznościowych. Pomóż jej przygotować niezapomniane posty, wybierając odpowiedni makijaż i ubrania. Gra przez chwilę pokaże Ci, jaki rodzaj makijażu i akcesoriów musisz wybrać, ale szybko zniknie. Albo dobrze je zapamiętaj, albo kliknij przycisk podpowiedzi, aby pojawiły się ponownie. Wybierz wszystkie odpowiednie stroje i akcesoria, aby wyglądać na tyle stylowo, aby zdobywać polubienia i reposty! Możesz kupić nowe przedmioty, zdobywając wiele polubień po opublikowaniu zdjęcia. Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać uznanym stylistą? Pokaż wszystkim, że masz do tego talent! Kliknij lub dotknij strój lub dodatek, aby go założyć. Musisz wybrać przedmioty pokazane ci wcześniej w grze. Jeśli nie pamiętasz, które z nich są poprawne, poproś o podpowiedź. TicToc KPop Fashion zostało stworzone przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w South Surabaya w Indonezji. Na Poki jest wiele innych uroczych gier: Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery i Hipster vs Rockers Możesz grać w TicToc KPop Fashion za darmo na Poki. W TicToc KPop Fashion można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

poki.com

