Princess Lovely Fashion to gra symulacyjna, w której ubierasz księżniczkę w różne stroje i dodatki. W tej grze dostępnych jest wiele stylowych przedmiotów! Wybieraj spośród najróżniejszych stylów i kolorów butów, butów, czapek, ubrań, spodni, a nawet super fajnych włosów. Nie podobają Ci się ubrania, które widzisz? Bez problemu. Odblokuj więcej strojów, grając w ciekawe minigry! Nie zapomnij udostępnić znajomym Princess Lovely Fashion, gdzie możliwości łap są nieograniczone! Kliknij lub dotknij obiektu, aby go podnieść i użyć. Princess Lovely Fashion została stworzona przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w Południowa Surabaya, Indonezja. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, Funny-Rescue-zookeeper, Funny -pet-rescue i Hipster vs Rockers Możesz grać w Princess Lovely Fashion za darmo na Poki. W Princess Lovely Fashion możesz grać na swoim komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Princess Lovely Fashion. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.