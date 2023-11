Funny Puppy Emergency to gra symulacyjna, w której ratujesz i opiekujesz się małymi psami w potrzebie. Biegaj i pomagaj różnym szczeniętom, które zraniły się, dbając o ich potrzeby, takie jak usuwanie drzazg, prostowanie ogonów, leczenie grudek, stosowanie leków i nie tylko. Jeśli podczas zabiegu szczenięta odczuwają ból, nie zapomnij zatrzymać się i pogłaskać je, aby wiedziały, że wszystko będzie dobrze! Czy jesteś gotowy, aby zamienić te smutne psy w szczęśliwe psy z machającymi ogonami? Kliknij lub dotknij lekarstwa lub sprzętu medycznego, aby go użyć. Gdy w grze pojawiają się kształty strzałek, podążaj za tym samym kształtem kursorem lub palcem, aby go powtórzyć. Funny Puppy Emergency zostało stworzone przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w South Surabaya w Indonezji. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery i Hipster vs Rockers W Funny Puppy Emergency możesz grać za darmo na Poki. W Funny Puppy Emergency możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

