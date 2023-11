Funny Heroes Emergency to gra symulacyjna, w której pracujesz jako lekarz na ostrym dyżurze, a Twoim zadaniem jest pomaganie superbohaterom w powrocie do formy. Zespół supermocnych obrońców został ranny w walce ze złoczyńcami. Czy możesz zająć się ich kontuzjami i naprawić je? Usuń brud i gruz z superbohaterów, zanim zanurkujesz w celu głębszego leczenia. Dezynfekuj ich rany, smaruj je maściami, usuwaj patyki z włosów, a nawet napraw kilka zębów! Na koniec pomóż im wybrać nowy, świeży mundur, aby mogli stylowo bronić niewinnych. Udostępnij grę swoim znajomym i zobacz, jakie kostiumy stworzyli dla naszych superbohaterów. Podnieś / użyj lekarstwa - dotknij lub kliknij lewym przyciskiem myszy. Funny Heroes Emergency zostało stworzone przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w South Surabaya w Indonezji. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Zabawna fryzura zwierzaka, zabawna stylizacja szczeniaka, zabawna stylizacja kotka, zabawna operacja nosa i hipster kontra rockerzy. Na Poki możesz grać w Funny Heroes Emergency za darmo. W Funny Heroes Emergency możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

